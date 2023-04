Preso latitante a Grottaminarda

(Di sabato 29 aprile 2023) si tratta di un 55enne di Napoli ricercato dal 12 aprile. Espierà 4 anni e 8 mesi e 22 giorni di reclusione . Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, nel corso di mirate attività investigative e di controllo del territorio, avviate da alcuni giorni nel territorio della Valle dell’Ufita al fine di rintracciare pericolosi latitanti, hanno individuato in strada, nel Comune di, un 55enne. L’uomo da successivi e immediati controlli risultava essere un pluripregiudicato di Napoli. A suo carico, dalla banca dati delle Forze di Polizia, emergeva un ordine di carcerazione, emesso il 12 aprile 2023 dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Napoli. Il 55enne, infatti, deve espiare la pena di 4anni, 8 mesi e 22 giorni di reclusione a seguito di sentenza di condanna definitiva per i reati di estorsione e partecipazione ad ...

... la madre Nazia Shaheen ancora, e tre parenti in carcere in Italia: Danish Hasnain , che ... Cos'è accaduto dopo "Successivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri hain carico le ...... l'ex gelataio diventato famoso per aver predetto l'arresto dell'ultimostragista, Matteo ... riguarda le dichiarazioni del pentito Nino Fiume: è lui a rivelare l'impegnodal capo dei ...Bonavita è statoa conclusione di indagini condotte dal Ros e dai Comandi provinciali dei ... Viveva in un appartamento nella zona nord di Genova, Pasquale Bonavota, ilarrestato stamani ...

Arrestato latitante Pasquale Bonavota TGLA7

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Genova. “Il signor Bonavota Non l’abbiamo mai visto, eppure sono vent’anni che abitiamo qua. Ieri ci siamo trovati i carabinieri nel palazzo e ci siamo chiesti cosa fosse successo. Poi abbiamo sentit ...