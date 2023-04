Prenotare ambulanza privata – per comodità e per esigenza

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 29 aprile 2023) Ci sono molte persone che potrebbero essere interessate alla possibilità di, e quindi diuno di questi servizi che fanno parte chiaramente dell’assistenza sanitariache come abbiamo visto negli ultimi anni di coronavirus e ha un qualcosa di fondamentale, e l’abbiamo visto perché in questo contesto il servizio sanitario pubblico è andato in tilt ,e quindi non possiamo pensare di riporre le speranze solo in quello perché solo non può sostenere le esigenze di tutti i cittadini per quanto riguarda i vari servizi sanitari. Diciamo questo per sottolineare che non ha senso fare queste battaglie tra sanità pubblica e sanità, e quindi non ha senso fare di tutta l’erba un fascio né in un senso né nell’altro In ogni caso questo servizio di ...