Premier League LIVE

Il Tottenham non vuole cedere facilmente Harry Kane. L'attaccante britannico è molto richiesto in Europa ma soprattutto in. Secondo quanto indicato dal Daily Mail, il proprietario degli Spurs Daniel Levy non ha alcuna intenzione di vendere il capitano della propria squadra al Manchester United o al ...E ora tocca alla famiglia Glazer. I proprietari del Manchester United hanno ricevuto ieri sera il terzo e ultimo giro di offerte per la cessione del club, consegnate alla banca newyorkese Raine che ne ...Per contrastare lo strapotere della, occorre fare scouting e arrivare prima sui migliori talenti in giro per il mondo. In soccorso dei nostri club arriva il CIES , l'osservatorio ...

Premier League - Crystal Palace-West Ham apre la 34ª giornata Voce Giallo Rossa

EA Sports ha dato il via alle celebrazioni dei migliori calciatori della stagione: ecco a voi il Community Team of the Season e il TOTS dell'Eredivise.Resta in bilico il futuro di Kane al Tottenham, che intreccio per il bomber inglese: una big della Premier League pronta al blitz in Italia ...