Preghiera del mattino del 29 Aprile 2023 | “Liberami Signore”

(Di sabato 29 aprile 2023) Il Sabato è il giorno della devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno alcon ladeldi oggi. Affidiamoci alla nostra mamma celeste, affinché ci guidi nel nostro cammino: “Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e limpido come acqua di sorgente”. Chiediamo per intercessione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Il giorno successivo sarà dedicato all'amicizia, alla riflessione, alla vita di comunità e alla. L'esibizionecoro di Schondorf, che lo scorso 16 ottobre aveva partecipato alla ...Messa -a S. Rita Sabato 20 maggio Ore 16.30 Scuola Parrocchiale Fratelli tutti Lunedì 22 ...rose Sabato 27 maggio - Corigliano Scalo Ore 16.30 Percorso Pastorale Diocesano Sui passi......e sono proprio le persone che lei pettinava con passione a piangerla e a non capacitarsi...alla famiglia di Annalisa in questo tragico momento e che hanno così preso parte alla veglia di...

Preghiera del Mattino VENERDI 28 APRILE 2023 Lodi Venerdì ... La Luce di Cristo

VENEZIA - La Madonna Pellegrina di Fatima è arrivata a Venezia dove resterà dal 28 aprile all'8 maggio. Sarà custodita nella chiesa di San Salvador, dove in ...Dalla Cattedrale di Budapest il Papa mette in guardia preti e suore: "Il chiacchiericcio sembra una cosa tanto bella. Si cade spesso in questo. State attenti, perché è la strada della distruzione" ...