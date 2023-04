Polygon e Google partnership | missione scalabilità

Summary Cos'èCloud e la partnership conCloud Marketplace Il Blockchain Node Engine I commenti riguardo la nuova collaborazione Cos'èè il principale ...... accessibile e migliore - un motivo per cui(MATIC) ed Ethereum Classic (ETC) stanno ... https://discord.gg/njA95e7au6 Richy Garino Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti ...Sparklo, Polkadot (DOT) e(MATIC) sono tre progetti che offrono soluzioni uniche nello ... https://t.me/sparklofinance Rihy Garino Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti ...

Polygon: la partnership con Google Cloud Cryptonomist

Google Cloud's Blockchain Node Engine, a service for fully managed node-hosting for web3 development, will support Polygon as part of a multi-year, strategic alliance announced by Google Cloud and ...Polygon Labs has announced a multi-year agreement bringing with Google Cloud to make use of its infrastructure and developer tools to drive adoption and development of the Ethereum layer-2 scaling ...