Pistocchi | Percorso partito con Benitez | passato per Sarri ed arrivato a Spalletti

(Di sabato 29 aprile 2023) A "Radio Gol", Maurizio, Giornalista: "Il Napoli è una macchina perfetta. In estate il club è riuscito ad abbassare il monte ingaggi e alzare il livello della squadra. E' lo Scudetto più bello degli ultimi 20 anni. Perché arriva dal tempo e dalla programmazione. In unconpered". Caro Maurizio. Senza alcun dubbio c'è stata bravura. Ma anche la fortuna di vedere, i nuovi arrivati, subito pronti. In 19 anni di gestione non era mai successo... A cura di Alessandro Cardito

con deposizione di corone e fiori al Parco delle Rimembranze e ai cippi del territorio. ... in Trento), cippo Romagnoli (Pilastro), monumento Bagattoni e cippo(Coccolia) parco ...con deposizione di corone e fiori al Parco delle Rimembranze e ai cippi del territorio. ... in Trento), cippo Romagnoli (Pilastro), monumento Bagattoni e cippo(Coccolia) parco ...L'Ufficio mobilità dell'Unione faentina, nello studiaree orari, ha tenuto in ... affiancando la linea da piazzale Pancrazi fino a via

Pistocchi: “Il Napoli ha vinto lo Scudetto più bello degli ultimi 20 anni, questo perché c’è stata programmazione” MondoNapoli

Tensione in casa Juventus per gli ultimi risultati negativi accumulati dalla truppa bianconera: arriva la sentenza su Massimiliano Allegri ...Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...