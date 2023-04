Pirata della strada uccide una donna nell' Aretino

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - E' stata investita da un'auto ed è morta sul posto unadi 50 anni. Ilnon si è fermato, confermano i carabinieri, e adesso lo stanno cercando. L'incidente è avvenuto alle 9,50 di questa mattina in Località Vaggio, via del Varco, nel comune di Castelfranco Piandiscò che si trova nel Valdarno. Sul posto la Misericordia di Faella. Attivato anche il Pegaso, ma laè deceduta poco dopo sul luogo dell'incidente per le ferite riportate. Sul caso indagano i carabinieri di San Giovanni Valdarno. Al momento l'ipotesi di reato è omicidiole.

La donna, una 70enne, è caduta sbattendo la testa. Adoc: Urgenti misure per contenere la velocità sui viali. Ancora un investimento di un pedone sui viali cittadini di Lecce. Ieri sera, poco dopo le 2 ...