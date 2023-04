Piovra d’America | il ritorno di Cosa Nostra negli Usa

Leggi su tpi

(Di sabato 29 aprile 2023) La chiamano semplicemente “Mob”. Oppure in sigla “Lcn”, ovvero “La”. Cinque famiglie – i Bonanno, i Columbo, i Gambino, i Genovese e i Luchese – che per decenni hanno dominato la New York del crimine. Hanno una organizzazione che rispecchia in tutto e per tutto la casa madre siciliana, con a capo il “boss”, affiancato da un consigliere e un vice, “underboss”, un vertice che regge e gestisce i diversi gruppi criminali. Per ogni team c’è un capo e un ristretto manipolo di soldati. Sono tutti “punciuti”, affiliati con il rito antico nato in Sicilia due secoli fa; sono discendenti italiani al 100% e sono tutti uomini. Le donne, nellastatunitense, sono escluse, nel nome dell’antico patriarcato. Sotto di loro ci sono gli “associati”, fiancheggiatori non iniziati con il rito tradizionale, esecutori ...