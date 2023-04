Pioli | ' Poco ritmo e molte pause Due punti persi | dobbiamo accelerare'

Roma 5.5 Rui Patricioreattivo sul tap - in da un metro di Saelemaekers. Non un errore ma si poteva fare meglio. 6 ... Mourinho eancora quarti insieme Atalanta - Roma, Mourinho duetta con ...L'analisi Questa l'analisi di: "Abbiamo controllato la partita, peccato non aver sfruttato delle occasioni. La Roma in casa non subisce mai gol, dispiace. Poi col tempo siamo calati in ...Ma non tira mai in porta (88' Origi ng)6 Se la gioca con la miglior formazione. Ma il suo Milan èpericoloso. Anzi quasi mai. Un punto che tiene lì anche la Roma e che potrebbe avvicinare ...

Milan, Pioli: "Poco ritmo e tante interruzioni, due punti persi" - La ... La Gazzetta dello Sport

Pioli si lamenta per le tante, troppe, interruzioni. "Credevo alla vittoria. Partita strana. Si sono giocati 106 minuti, effettivi 49. Mamma mia difficile: è difficile avere ritmo, troppe pause, non ...Stefano Pioli, tecnico rossonero, è intervenuto a Milan TV nel post partita di Roma-Milan, terminata sul punteggio di 1-1. Queste le dichiarazioni integrali ...