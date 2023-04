Pier Silvio Berlusconi | la promessa fatta a papà Silvio in ospedale | presto l’annuncio congiunto con Silvia Toffanin

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 29 aprile 2023)sarebbe stato “incastrato” dal padre. Dopo essere “sfuggito alle proprie responsabilità” per quasi vent’anni, ora deve farlo. L’erede di, amministratore delegato di Mediaset da diversi anni, ha sempre dimostrato di essere un degno erede e un degno capitano d’azienda per l’impero creato da suo padre.avrebbe finalmente maturato la decisione tanto attesa- Fonte Ansa – Grantennistoscana.itNe ha dato prova recentemente imponendo una linea durissima sul Grande Fratello VIP, a cui è stata imposta una vera e propria censura per limitare i comportamenti troppo violenti e i look troppo volgari da parte dei concorrenti. Per molti si è trattato di ...