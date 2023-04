Piccole vendette coniugali | utili quando non si ha troppa voglia di litigare

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 aprile 2023) Amélie – nel “Favoloso mondo di Amélie”, diretto dal regista Jean-Pierre Jeunet – è specializzata in “dolci”: all’odioso droghiere Collignon sostituisce le pantofole, ben in ordine sullo scendiletto, con un paio dello stesso modello e colore, ma di misura più piccola. A volte i suoi dispetti sono così teneri che sbloccano le fissazioni: ruba il nano da giardino a cui il padre è tanto affezionato, affidandolo a una hostess che gli scatta polaroid su sfondi esotici e manda cartoline di saluto che il genitore colleziona, scacciando la depressione. Jean-Claude Kaufmann è un sociologo francese che studia le coppie, con ricerche sul campo. Parecchi anni fa – tempi meno precari in terra di Francia – aveva stabilito che una coppia può dirsi talecompra insieme una lavatrice, smettendo di portare i panni sporchi dai rispettivi genitori. Poi ha ...