Peugeot e-308 - L' elettrica debutta con la First Edition

(Di sabato 29 aprile 2023) La prima 308della storia arriva sul mercato. Lae-308è la variante di lancio della media francese a emissioni zero e sarà presto ordinabile online con un finanziamento dedicato e wallbox inclusa. Le consegne verranno avviate nel mese di ottobre. Fino a 411 km di autonomia. La e-308 adotta il noto powertrain elettrico con motore anteriore da 156 CV e 270 Nm già utilizzato da altri modelli dei Gruppo Stellantis, abbinato alla batteria da 54 kWh. In base all'allestimento la 308 dichiara fino a 411 km di autonomia nel ciclo Wltp. Il guidatore può scegliere tre modalità di guida (Eco da 109 CV, Normal da 136 CV e Sport da 156 CV) ed è prevista anche la funzione Brake per aumentare il recupero d'energia in rilascio. La ricarica può avvenire con il sistema di bordo da 11 kW oppure dalle ...