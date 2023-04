Peschereccio tunisino tenta di rubare il motore a una barca | bambina di 4 anni cade in acqua e muore

La piccola è caduta in mare ed è annegata quando il barchino, sul quale si trovava assieme ad altre 34 persone, è stato assalito dall'equipaggio di unper rubare il motore della ...Secondo il racconto dei superstiti l'equipaggio di unavrebbe cercato di rubare il motore del barchino, causando la caduta in acqua della piccola. Il suo corpo non è stato ...La piccola è caduta in mare ed è annegata quando il barchino, sul quale si trovava assieme ad altre 34 persone, è stato assalito dall'equipaggio di unper rubare il motore della ...

Peschereccio tunisino tenta di rubare motore, un bimba di 4 anni ... Fanpage.it

Una bambina di 4 anni è caduta in mare ed è annegata perché durante la navigazione del barchino, sul quale si trovava assieme ad altre 34 persone, l'equipaggio di un peschereccio tunisino ha tentato d ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...