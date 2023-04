Peschereccio tunisino assale barca di migranti per rubare il motore | bimba di 4 anni muore

(Di sabato 29 aprile 2023) Leggi Anche, 21 sbarchi in 24 ore a Lampedusa - Affondano quattro barchini, due morti e oltre 20 dispersi Non è la prima volta che nel canale di Sicilia si registrano furti didei ...

La piccola è caduta in mare ed è annegata quando il barchino, sul quale si trovava assieme ad altre 34 persone, è stato assalito dall'equipaggio di unper rubare il motore della ...A detta dei migranti, unli aveva abbordati e alcune persone, verosimilmente facenti parte dell'equipaggio, avevano rubato il motore. Non è escluso che episodi del genere ......muore bimba Una bambina di 4 anni è caduta in mare ed è annegata perché durante la navigazione del barchino, sul quale di trovava insieme ad altre 34 persone, l'equipaggio di un...

Peschereccio tunisino tenta di rubare motore, un bimba di 4 anni ... Fanpage.it

Tragedia nel Mediterraneo: una bimba di 4 anni è annegata, per colpa del tentato furto di un motore da parte di un peschereccio tunisino ...Una bambina di quattro anni è l'ultima vittima dei viaggi di migranti verso l'Italia attraverso il Mediterraneo. La piccola è caduta in mare ed è annegata quando ...