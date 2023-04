Perez vince la Sprint Race a Baku | Leclerc secondo

(Di sabato 29 aprile 2023) Sergiotrionfa nella prima delle seidi Formula 1 in programma in questa stagione. Sul tracciato di, il messicano della Red Bull taglia il traguardo per primo, lasciandosi alle ...

Quarto posto per l'inglese della Mercedes George Russell (Afp) Sergiola gara sprint del Gp dell'Azerbaijan. Sul circuito cittadino di Baku il messicano della Red Bull precede il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, al primo podio in questa stagione, e l'...spinge tantissimo e in poche tornate si prende la leadership della corsa ai danni di Leclerc, che rischia di venir ripreso anche da Verstappen. I due arrivano in volata al traguardo ma il ...Il pilota messicano della Red Bull, Sergio, ha vinto la gara sprint del Gran Premio dell'Azerbaijan, tenutasi sul circuito cittadino di Baku.ha preceduto il pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, che ha ottenuto il suo primo podio in questa stagione, e l'olandese Max Verstappen, suo compagno di squadra. Il pilota inglese ...

