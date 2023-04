Perez vince la Sprint a Baku | secondo Leclerc

Leggi su webmagazine24

(Di sabato 29 aprile 2023) Sergiosu Red Bull Racing ha vinto laRace di oggi a, in Azerbaijan. Il messicano ha superatocon DRS sul rettilineo principale per prendere il comando al sesto giro.della Ferrari è arrivatomentre un furioso Verstappen è arrivato terzo dopo un duello iniziale con Russell.L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Charlessu Ferrari conquista la pole in Azerbaijan Verstappenin Azerbaijan, ritiro per entrambe le Ferrari Verstappen in pole in Bahrain avanti a; seconda fila Ferrari, sorpresa Alonso GP Australia: Ferrari in pole a Melbourne ...