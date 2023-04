Per tenere il passo disiamo stati costretti a spingere più del dovuto probabilmente, ma ora ... speriamo di essere più opportunisti rispetto all'Australia, il passo c'è, abbiamola pole e ...Domani partirò dal terzo posto, che non è ideale, ma l'obiettivo resta quello della vittoria , anche perché la gara sarà lunga" , ha dettoIo hotutto quello che potevo per restare con, sapevo che dietro a Max c'era un distacco grande e quindi ho spinto fino alla fine. Ma non si poteva fare di più ". VEDI ANCHE F1 GP ...

Perez: "Ho fatto fatica per superare Leclerc" Autosprint.it

Nella Sprint del GP di F1 dell’Azerbaijan, Ferrari ha dovuto accontentarsi di un secondo posto di Leclerc e quinto di Sainz ...Il messicano della Red Bull dopo il trionfo nella Gara Sprint fissa il traguardo per il GP di domani: "Domani partirò dal terzo posto, che non è ideale, ma l’obiettivo resta quello della vittoria" ...