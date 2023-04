... nel pieno centro del comune di Dolceacqua (Imperia), borgo medievale dellaNervia tra i più ... Si sono poi avventati sull'altra pecora ma, forsemessi in fuga da qualche rumore, non l'hanno ...Numerosi difatti sono stati gli animali abbattuti nellad'Ansiei come a Misurina e a Maraia, dai vitellini ai ponies.non sempre gli accorgimenti difensivi posti in atto hanno dato i ...... nel pieno centro del comune di Dolceacqua (Imperia), borgo medievale dellaNervia tra i più ... Si sono poi avventati sull'altra pecora ma, forsemessi in fuga da qualche rumore, non l'hanno ...

Perché la Val Gandino è la nuova meta di tendenza per le famiglie L'Eco di Bergamo