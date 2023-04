Perché il Pd di Elly Schlein non rispetta le istituzioni | l' affondo di Pietro Senaldi

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 aprile 2023) Forse pure questa gliel'avrà consigliata l'armocromista, l'esperta che suggerisce ail colore dei vestiti da mettere per meglio intonarsi con l'ambiente. Anche grazie a questa signora, pagata 300 euro l'ora, ma che con la segretaria del Pd ha trattato un forfait più proletario, la leader è potuta “arrivare senza farsi vedere”, come si è vantata lei stessa, mimetizzandosi tra il rosso scolorito del partito. Abbiamo saputo dall'esperta cheè donna inverno. Siccome siamo in primavera inoltrata, non è più la sua stagione e quindi ha deciso di migrare, se stessa e il suo partito, dal Parlamento all'Aventino. Già, questa è la nuova strategia della capa dei dem: l'opposizione non si fa più in Aula bensì uscendo. Un po' èla capacità dialettica difetta, visto che circolano video ormai cult dei ...