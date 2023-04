Per noi che Kvaratskhelia era un colpo al risparmio

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Una favola lunga diciassette anni. 30 Aprile 2006 Napoli-Frosinone ultima gara in Serie C. Per noi che Toledo è un fenomeno. “Ma addo’ l’avimme pigliato?”non si ferma mai, è una saetta. Il San Paolo lo spinge, lui corre, corre sempre. Per noi che avevamo Mandi sulle maglie e Montesanto non era più solo la fermata della Cumana ma anche un centrocampista. Per noi che Roberto Sosa era uno di famiglia e Grava il nostro ciondolo salvavita. Per noi che Napoli-Sangiovannese valeva una stagione. Per noi che Mariano Bogliacino doveva sempre stare in campo. Per noi che Ignacio Pià era Mbappé prima che esistesse Mbappè. Per noi che Trotta a Frosinone era veramente Van Basten. Non abbiamo mai esagerato. Mente chi non lo ammette. Per noi che Emanuele Calaio’ è un Vieri più tecnico. Per noi che la tripletta al Pisa d Lavezzi in Coppa Italia letta sul Televideo ci lasciava senza parole. Per noi che ...