Pentathlon | World Cup Budapest 2023 | nella finale maschile Malan è 7° | tra le donne Micheli chiude 17a

(Di sabato 29 aprile 2023) La tappa di(Ungheria) valevole per laCupdimoderno si conclude senza guizzi per i colori italiani.giornata odierna, infatti, erano in programma le due finali, ma il podio è rimasto decisamente distante per i nostri portacolori. A questo punto, è tempo già di pensare alla prossima tappa, la quarta e ultima prima delladi Ankara, che sarà in programma a Sofia, in Bulgaria, dal 9 al 14 maggio prossimi. LE FINALIil migliore degli azzurri è Giorgio(Fiamme Azzurre) che ha concluso al settimo posto, quindi decimo Gianluca Micozzi (Esercito) e quattordicesimo di Matteo Cicinelli (Carabinieri). La prova odierna è stata vinta dal sud-coreano Woongtae ...

Continua laCup 2023 di Budapest. Sono ben quattro gli atleti italiani in finale nella terza tappa del torneo. Dopo Elena Micheli (Carabinieri) che ha centrato ieri l'accesso alla finale, oggi Matteo ...Elena Micheli (Carabinieri) ha centrato la finale nella terza tappa dellaCup 2023 diModerno che si sta svolgendo a Budapest, in Ungheria. La campionessa del mondo in carica è stata protagonista della semifinale 'B', chiusa con 1097 punti. Davanti a tutte ...PTre Azzurri in semifinale dellaCup 2023 dimoderno , in corso a Budapest. Saranno Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Cicinelli (Carabinieri) e Gianluca Micozzi (Esercito) a continuare a rappresentare l'Italia, ...

La tappa di Budapest (Ungheria) valevole per la World Cup 2023 di pentathlon moderno si conclude senza guizzi per i colori italiani. Nella giornata odierna, infatti, erano in programma le due finali, ...I tre azzurri sono stati protagonisti di ottime prove. Nella semifinale “A” Cicinelli e Malan hanno terminato con 1200 punti, vicinissimi al leader Changwan Seo (1203). Nella semifinale “B”nono posto ...