Pensioni | la bellissima notizia per gli italiani | aumenti in arrivo

Leggi su tvzap

(Di sabato 29 aprile 2023) Social. Il governo italiano ha annunciato nuovidelledel 2023, ma ancora non è chiaro di quali misure si tratti. Il vicepremier Salvini ha parlato di un “sostanzioso e sostanziale aumento delle buste paga e dellepiù basse“, da inserire nel Decreto Lavoro che arriverà sul tavolo del Consiglio dei Ministri il prossimo 1° maggio. Si ipotizza l’anticipo dell’aumento del 2,7% in programma per il 2024 o un nuovo adeguamento degli assegni al costo della vita. Andiamo a vedere la proposta nel dettaglio. Leggi anche:, fate attenzione: cosa succederà il 2 Maggio Leggi anche:, finalmente l’annuncio che gliaspettavano: le ultime novità2023: anticipazione dell’aumento del 2,7% Il governo italiano sta ...