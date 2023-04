Pensione casalinghe | attenzione | l’età è 57 anni | come funziona e quanto si percepisce

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 29 aprile 2023) Non tutti lo sanno ma esiste anche unaper le. Vediamo insieme cosa fare per averla e aammonta. Anche le- o i casalinghi- hanno diritto a ricevere una. È necessario, tuttavia, soddisfare requisiti ben precisi. Analizziamo insieme tutti i dettagli. L’Inps ha istituito un Fondo per le– ilovetrading.itLa maggior parte delle donne oggi lavora esattamentegli uomini. Ai tempi delle nostre madri, invece, non era così raro che una donna stesse a casa per occuparsi dei figli e della famiglia. Anche quello della casalinga è un lavoro e, dunque, è giusto che anche allevenga erogata una. Non tutti lo sanno ma l’Inps, da qualche anno, ha istituito un apposito ...