Pensionato si sveglia e trova un marocchino che dorme sul divano del salotto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 aprile 2023) Roma, 29 apr —rsi la mattina e rirsi unchebeatamente in. Una storia che ha dell’incredibile arriva da Umbertide, centro umbro in provincia di Perugia; qui il 24 di aprile un anziano signore che vive in casa da solo si èto, con suo sgomento ed enorme paura, uno straniero, che introdottosi nella sua abitazione aveva ben pensato di mettersi a dormire sul. Anziano si riunchesulTerrorizzato, il proprietario di casa si è immediatamente recato presso i Carabinieri della locale stazione per raccontare quanto avvenuto e farli intervenire. I militari sono quindi accorsi prontamente presso la casa dell’anziano. Una volta sul ...