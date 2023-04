Penny Dreadful | 5 motivi per vedere la serie ora su Paramount+

(Di sabato 29 aprile 2023) Vi raccontiamo cinque buoniper, da poco nel catalogo di, unache in sole tre stagioni ha saputo fare moltissimo per la letteratura di genere in tv, portando sul "piccolo" schermo nientemeno che Eva Green, Josh Hartnett e Timothy Dalton. Il catalogo dicontinua a rimpolparsi dopo il debutto in Italia, andando così a ripescare titoli più o meno vecchi per poter attirare nuovi abbonati. Soprattutto perché questi titoli stanno tecnicamente "tornando a casa" in un catalogo che li possa ospitare potenzialmente per sempre, data la produzione e distribuzione Paramount a monte. Tra questi ecco approdare sulla piattaforma, instant cult che in sole tre stagioni (dal 2014 al ...

... Kate Mara ( A Teacher ), Zazie Beetz ( Atlanta ), Rob Delaney ( Catastrophe ), Josh Hartnett (), Rory Culkin ( City on a Hill ), Paapa Essiedu ( I May Destroy You ), Danny Ramirez ( ...Si tratta dell'ex star di GLOW Gayle Rankin , Freddie Fox ( Slow Horses ), Simon Russell Beale () e Abubakar Salim ( Raised by Wolves ). Tutti interpreteranno personaggi chiave , ...A maggio su Paramount+ saranno disponibili anche, serie cult dalle tinte horror con Eva Green e Josh Hartnett , e The Envoys , avvincente serie su due sacerdoti interpretati da Miguel ...

