Pe Sarri la ' tavola è già stata apparecchiata' | ma dimentica alcuni trascorsi

(Di sabato 29 aprile 2023) Maurizioha parlato in conferenza stampa prima del match tra Inter e Lazio. Tra gli atri argomenti trattati, il tecnico biancoceleste ha fatto un riferimento che potrebbe risultare poco gradito ai tifosi napoletani e non solo.afferma: "Noi pensiamo alla nostra partita, laper la festa pensando che non faremo risultato. Napoli festa la farà lo stesso, speriamo il più tardi possibile”. Fermo restando che laè giàda molto tempo per la netta superiorità del Napoli rispetto ad una qualsivoglia concorrente alla conquista del titolo tricolore nel campionato in corso,, nella sua permanenza a Napoli dal 2015 el 2018, avrà conosciuto molto bene le usanze e le ...

Mauriziovuole rovinare la festa alla sua ex squadra. "Speriamo che il Napoli festeggi il più tardi ... "Laè stata già apparecchiata per la nostra sconfitta, ma noi daremo il massimo", ha ...Napoli . 'Io non devo rispondere nè anè ad Allegri. Io so solo che noi il nostro campionato ce lo siamo costruiti in maniera ... dopo il rinvio della gara di domani di 'apparecchiata' per ...''Io non devo rispondere nè anè ad Allegri. Io so solo che noi il nostro campionato ce lo siamo costruito in maniera ... dopo il rinvio della gara di domani di 'apparecchiata' per gli ...

Sarri: "Tavola apparecchiata per la sconfitta della Lazio contro l'Inter, ma rinvieremo lo scudetto del Napol… la Repubblica

La Lazio di Maurizio Sarri si prepara al big match contro l'Inter di questa domenica: sarà uno spartiacque per le speranze Champions dei biancocelesti. Il tecnico laziale… Leggi ...Inter-Lazio sarà decisiva anche per lo scudetto del Napoli. In caso di vittoria dei nerazzurri o di pareggio, alla squadra di Spalletti basterebbe battere la Salernitana per festeggiare ...