Parolo | «Inter-Lazio conta più per Sarri che per Inzaghi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 aprile 2023) Marcoha trascorso 5 anni allaed è la persona più indicata per parlare dianche perché conosce benissimo Simone. Queste le sue parole di presentazione del match a La Gazzetta dello Sport. TRE PUNTI PIU’ IMPORTANTI PER LA– «I biancocelesti cercano una risposta dopo la sconfitta con il Torino, devono conservare il vantaggio. Per l’non sarebbe comunque l’ultima spiaggia. I nerazzurri in questa settimana potrebbero già recuperare fra mercoledì e domenica, anche perché anche perdendo resterebbero vicini almeno a una fra Roma e Milan che si affrontano. Una sconfitta invece potrebbe minare le certezze della, che potrebbe poi avere paura di perdere l’obiettivo. Con la vittoria invece la squadra di ...