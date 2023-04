Pari nel recupero tra Roma e Milan

Leggi su agi

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - Termina con un incredibile pareggio in pienoil big match del sabato di Serie A tra, impegnate in uno scontro diretto per la corsa alla prossima Champions League. All'Olimpico finisce 1-1 una sfida non particolarmente emozionante e povera di colpi di scena, almeno fino a quando non iniziano i sei lunghissimi e pazzi minuti di, in cui segnano Abraham e Saelemaekers: le squadre di José Mourinho e Stefano Pioli restano cosi' appaiate a 57 punti in classifica, con il rischio di venire agganciate anche dall'Inter, in caso di vittoria nerazzurra contro la Lazio nell'altra sfida in chiave europea. La prima frazione di gioco è tanto equilibrata quanto bloccata, con pochissime occasioni da gol da segnalare da entrambe le parti. Quelle più pericolose però le costruiscono i giallorossi: al 9' ...