Pardo | «Coppa Italia | Inter-Fiorentina se la giocano quasi alla pari»

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 aprile 2023) In finale disi sfideranno quindi(vedi articolo): proprio di questo match ha allora parlato a Radio 24 il giornalista Pierluigi? Pierluigi, a Radio 24 nel corso del programma “Tutti Convocati”, ha parlato della finale diche vedrà protagoniste l’e la. I viola hanno eliminato la Cremonese, così come i nerazzurri hanno eliminato la Juventus (vedi articolo), e sono approdati all’appuntamento finale della competizione contro la squadra di Simone Inzaghi. Il giornalista non ha dubbi: «Io dico che lainse la gioca ...