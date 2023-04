PARAMOUNT+ MAGGIO 2023 | IL REMAKE DI ATTRAZIONE FATALE | THE FAMILY STALLONE | LA SECONDA STAGIONE DI FROM | EVIL E RABBIT HOLE

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 29 aprile 2023) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità del mese didi Paramount Plus, e se vi siete persi le novità di Netflix, Disney Plus le trovate QUI e QUI. Sarà un mese un pò meno ricco di novità questo diper Paramount +, ma non per questo meno interessante, tra le serie segnaliamo la miniserieremale dell’iconico film del 1987 con Glenn Close e Michael Douglas, che vede il ritorno di Joshua Jackson in un ruolo da protagonista. Le novitàgià annunciata a marzo e rimandata ufficialmente a fine, ladie il reboot di The Game 9 anni dopo la prima. Spazio anche ai reality con ...