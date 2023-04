PARAMOUNT+ MAGGIO 2023 | IL REMAKE DI ATTRAZIONE FATALE | THE FAMILY STALLONE | LA SECONDA STAGIONE DI FROM | EVIL E RABBIT HOLE

(Di sabato 29 aprile 2023) Ecco la guida completa di BubinoBlog alle novità del mese didi Paramount Plus, e se vi siete persi le novità di Netflix, Disney Plus le trovate QUI e QUI. Sarà un mese un pò meno ricco di novità questo diper Paramount +, ma non per questo meno interessante, tra le serie segnaliamo la miniserieremale dell’iconico film del 1987 con Glenn Close e Michael Douglas, che vede il ritorno di Joshua Jackson in un ruolo da protagonista. Le novitàgià annunciata a marzo e rimandata ufficialmente a fine, ladie il reboot di The Game 9 anni dopo la prima. Spazio anche ai reality con ...

...su Pluto TV " il servizio digitale FAST (Free Ad - Supported Television) completamente gratuito di" che dalle 14 sul canale VH1+ seguirà in diretta da Taranto il concerto "Uno...... A presentare IF al CinemaCon è stato poi Ryan Reynolds , protagonista della clip mostrata durante il panel: IF sarà distribuito al cinema daPictures, a partire dal 242024 . Non ...LEGGI: Novità Prime Video di2023: le nuove uscite tra serie tv e film LEGGI: NovitàPlus di2023: i film e le serie tv in uscita Lo show sarà prodotto da Story Kitchen e ...

Uscite in streaming di maggio, le serie tv e i film più attesi del 2023 MYmovies.it

TARANTO - Appuntamento speciale lunedì 1° maggio su Pluto TV – il servizio digitale FAST (Free Ad-Supported Television) completamente gratuito di ...Da Ryan Reynolds alla giovane Cailey Fleming, passando per un'incredibile cast vocale - in cui spicca la presenza di Emily Blunt, Matt Damon e Phoebe Waller-Bridge - scopriamo i talenti coinvolti in I ...