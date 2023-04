Paramount + Channel 10 | dall’Australia a Catania

(Di sabato 29 aprile 2023) Comunicato dell’Ufficio Stampa delSSD Una delle più importanti emittenti televisive australiane ha dedicato, in queste ore, ampio spazio al “prodigioso rilancio delfirmato da Rosario Pelligra”:10 ha proposto interviste esclusive e collegamenti in diretta a cura del giornalista Michele Zappone, sottolineando la qualità dell’intuizione relativamente alle potenzialità della città died evidenziando il valore del metodo imprenditoriale che conduce Rosario Pelligra al successo in diversi ambiti. “Siamo contenti di aver accolto Michele – spiega il Presidente – e vogliamo ringraziarlo per aver fatto conoscere ad una vastissima platea la nostra realtà, regalando un momento d’orgoglio ai siciliani lontani dalla terra d’origine. Tra la città di ...

Una delle più importanti emittenti televisive australiane ha dedicato in queste ore ampio spazio al "prodigioso rilancio del Catania firmato da Rosario Pelligra": Paramount + Channel 10 ha proposto ...