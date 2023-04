Papi e Mediaset | il faccia a faccia con la produzione de L’Isola dei Famosi | cosa è successo

(Di sabato 29 aprile 2023) Enricopronto a lasciaredeidopo aver fatto perdere la pazienza ai piani alti di? Questo era ciò che aveva lasciato intendere Pipol che aveva parlato addirittura di “gesto che ha fatto arrabbiare“. Parole mai commentate dal conduttore che hanno quindi scatenato un vero e proprio trambusto. Enricopronto a lasciaredei“un gesto ha fatto arrabbiare i piani alti in” https://t.co/KkY33DFMMc #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 27, 2023 A parlare oggi dandoci un ulteriore punto di vista è stato Panorama per firma di Francesco Canino. Il giornalista – parlando con “due diverse fonti” ha scritto: “La pagina social Pipol ha innescato il polverone non escludendo addirittura ...

Il futuro diLa classica tempesta in un bicchiere d'acqua insomma, che fa gioco a tutti perch solletica i social e fa crescere l'hype. Per ora gli ascolti dell' I sola dei Famosi 2023 ...Ilary Blasi "caccia" Enrico, rumors brutali: finisce in disgrazia... ' C'è un gesto che ha fatto arrabbiare molto, non solo la conduttrice, ma autori in studio e non, regia e piani alti in, ovvero quando (durante la seconda puntata, ndr)ha strappato ...

Gli screzi in diretta, la busta strappata di mano e poi le indiscrezioni sulla "cacciata" dell'opinionista. «Papi resta dov'è, non è in discussione il suo posto», rivela una fonte Mediaset a Panorama.Nuova giornata di tensioni in Honduras. Molti dei litigi hanno coinvolto Fiore Argento, ma non sono mancati confronti tra gli altri naufraghi a scatenare caos ...