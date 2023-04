Papà muore per infarto dopo una lite | il figlio si suicida per i sensi di colpa

(Di sabato 29 aprile 2023) Una tragedia doppia a Fonzaso, in provincia di Belluno: un uomo di 50 anni si ètoil decesso del padre, a quanto pare per idi. Il, un 80enne, è morto diun litigio che aveva avuto proprio con il. Secondo quanto riportato dalla stampa locale...

L'ex fidanzato 'piange da 4 giorni' Ilha un infarto : il figlio si suicida Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, l'uomo si sarebbe tolto la vita a causa dei sensi di colpa . Il pensionato ...Non è necessario avere ammirato Alberto Sordi nel suo celebre "Finch c'è guerra c'è speranza" per capire che con le guerre c'è, come si suol dire, più gente che ci campa, che gente che ci. ...Scomparsi 1980 -a Los Angeles il maestro del brivido, Alfred Hitchcock, regista di punta del cinema inglese. Accadde Oggi William sposa Kate, la Turchia blocca Wikipedia. 1429 - Guerra dei ...