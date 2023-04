Papa Francesco in Ungheria | seconda giornata del viaggio apostolico | vede i rifugiati e i giovani

Lo stessoha parlato più volte di suor Maria Bernardetta: incontrando i seminaristi pugliesi, ad esempio, o in occasione della Giornata mondiale per la vita consacrata del 2019. A ...Leggi Anche: 'Le accuse a Wojtyla sul caso Orlandi Una cretinata' Leggi Anche Ucraina, raffica di missili russi: 23 morti a Uman - Putin: 'Legge per l'espulsione dalle regioni annesse' TI POTREBBE ...Un'epoca, la nostra, che, come ci ricorda, sembra essere più un cambiamento d'epoca che un'epoca di cambiamenti. Per queste ragioni credo sia possibile in questa fase dedicare energie ...

Seconda giornata in Ungheria per papa Francesco. In agenda, per Bergoglio, una visita alle realtà locali di assistenza caritativa e del sociale. Il Pontefice vedrà alcuni bambini ipovedenti e disabili ...ROMA (ITALPRESS) – “Penso a un’Europa che non sia ostaggio delle parti, diventando preda di populismi autoreferenziali, ma che nemmeno si trasformi in una realtà fluida, se non gassosa, in una sorta d ...