Pallanuoto serie B girone quarto | la R N Auditore Crotone vince il campionato e ora pensa ai play-off

(Di sabato 29 aprile 2023) R.N.19 Polisportiva Acese 9 La partita l’hanno preparata davvero bene soprattutto in settimana. Conoscevano l’importanza della posta in palio e non volevano farsi sfuggire l’opportunità di chiudere il discorso primo posto nelgià oggi. Sono partiti alla grande e hanno chiuso ogni discorso subito. Un risultato importantissimo ed un traguardo bello e prestigioso. Hanno avuto passaggi a vuoto, i pallanotisti della R.N. ma sono stati bravi a riprendersi subito.re unnon è mai facile.rlo in uncomplesso lo è ancora di più. È un piccolo traguardo e adesso inizia la fase più importante della stagione. Il bello ed il brutto deioff. un nuovo e differente. I valori si livellano e si parte tutti ...

Pallanuoto femminile, Serie A1: in gara-1 della finale play-out si impone 10-7 l'RN Florentia OA Sport

In scena oggi gara-1 della finale play-out del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile. A Firenze la sfida salvezza che ha visto prevalere nel primo capitolo le padrone di casa dell’RN Florenti ...Scontro diretto amaro per la Nc Civitavecchia in serie A2. Alla Scandone di Napoli i rossocelesti hanno perso per 12-8 contro l’Ischia, in una partita attesa da molte settimane. Ad incidere non ...