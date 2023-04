Pallanuoto | Euro Cup 2023 | non riesce l’impresa | il Vasas batte il Savona 15-7 e si aggiudica il trofeo

Leggi su oasport

(Di sabato 29 aprile 2023) Serviva un’impresa in una piscina ostica, purtroppo il sogno dell’RNsi è interrotto proprio sul più bello. Gara di ritorno della finale diCup con i liguri protagonisti: in Ungheria ad imporsi sono i padroni di casa delper 15-7. A Budapest i padroni di casa partono a razzo e mettono subito le cose in chiaro: Randelovic è scatenato (chiuderà la partita con quattro reti segnate), i magiari trovano un parziale devastante di 5-1. All’andata c’era stato un pareggio per 8-8, dunque serviva quantomeno trovare il pari per restare in vita: la banda di Angelini però non è riuscita a rispondere ed è affondata definitivamente nel terzo quarto terminato 3-0 per i padroni di casa. Il quarto periodo è pura formalità: il pubblico di casa esulta, la squadra tricolore torna in Italia delusa. Photo LiveMedia/Danilo Vigo