Ottantenne si sveglia e trova un immigrato marocchino che dorme sul divano di casa sua

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 29 aprile 2023) Mattinata con pessima sorpresa per unche vive da solo nella suaa Umbertide, in provincia di Perugia. L’anziano si èto e hato unche dormiva suldell’appartamento avvolto dalle coperte. Uno spavento enorme, per l’, che ha iniziato a urlarendo di soprassalto l’uomo che, immediatamente, è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Poi i carabinieri lo hanno identificano: si tratta di undi 46 anni residente a Tuoro sul Trasimeno. Deve rispondere alle accuse di violazione di domicilio e danneggiamento. Nelladell’ottentenne attraverso la porta-finestra Infatti, l’, per entrare nellaha ...