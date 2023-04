Ostia | ‘Non pago’ | prima aggredisce il barista | poi i poliziotti | arrestato 40enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 29 aprile 2023) Era andato al bar probabilmente con l’intenzione di dimenticare qualche dispiacere. E ha preso le consumazioni, solo che, al termine, quando il titolare ha chiesto il saldo, si è rifiutato di pagare. E lo ha pure aggredito. È successo a, nel pomeriggio di ieri, in un locale sul lungomare Toscanelli. L’uomo, un quarantenne romano, era entrato nel locale per consumare ma, al momento di pagare, si è categoricamente rifiutato di farlo. E quando il titolare ha provato a spiegare che – di regola – nei bar quello che si ordina poi va saldato, l’uomo si è infuriato e lo ha aggredito. L’intervento della polizia Proprio in quel momento aera in corso un’operazione congiunta della Polizia del X Distretto Lido, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, del Reparto Cinofili, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale. Gli agenti, ...