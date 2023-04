Osimhen un altro anno a Napoli | con bonus più pesanti Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 aprile 2023) Il piano delper trattenerealmeno un. Ne scrive ladello Sport. Tenereunpotrebbe essere una scelta definitiva più che una tentazione, per tanti motivi: intanto per accontentare Spalletti, che in due anni di lavoro ha trasformato una potenziale stella in centravanti devastante. E poi per l’ambizione stessa del club: la marcia delè stata esaltante, in Italia e in Europa, dove De Laurentiis vuole continuare a incantare. Per tenere Victor, però, servirebbe rivedere l’accordo in scadenza nel 2025: per convincerlo a restare, ilpotrebbe provare a fare un ulteriore sforzo economico, magari giocando con i: unin ...