Osimhen | l' entourage | Non ci sono accordi con altre squadre

(Di sabato 29 aprile 2023) A Mundo deportivo l'di Victor, attaccante del Napoli, ha chiarito alcune voci di calciomercato: "Non cicon, chi lo dice racconta fake news. E' ancora troppo presto per parlare di calciomercato".

È da qui, e dalle prestazioni diche sono partiti i tentativi d'assalto delle big d'Europa ... L'SMENTISCE, MA NON CHIUDE - E l'del giocatore, intervistato da Mundo Deportivo,...MUNDO DEPORTIVO - Negli scorsi giorni era circolata in Francia la notizia di un preaccordo tra il PSG e Roberto Calenda , agente di Victor. Tale indiscrezione ha fatto inevitabilmente non poco rumore. Non è infatti una novità che il club di Al - Khelaifi stia seguendo con attenzione il bomber nigeriano, 24 anni e alla terza ...Notizie calcio - Il Mundo Deportivo rilancia la notizia della secca smentita dell'didella notizia che avrebbe ricevuto un'offerta del Paris Saint Germain , nonostante ci fosse un interessamento recente del club parigino. Un rumors di calciomercato nei giorni di ...

Napoli, Osimhen corteggiato da Bayern e PSG. L'entourage: 'Ancora ... Calciomercato.com

Nuove indiscrezioni di calciomercato riguardo il Napoli e il futuro di Victor Osimhen. Offerta monstre da 110 milioni di euro per l’attaccante nigeriano. L’annuncio degli agenti spiazza i tifosi, ecco ...L'entourage di Victor Osimhen, al centro di voci di mercato (piace a Bayern Monaco e PSG), ha rilasciato una breve frase a Mundo Deportivo: "Chi ...