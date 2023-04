Osimhen fermato dalla folla ad Agnano

Leggi su dailynews24

(Di sabato 29 aprile 2023) Il clima a Napoli in questi giorni è a dir poco incredibile. I tifosi partenopei sono scatenati e aspettano con ansia la matematica certezza per vincere il terzo scudetto della storia del Napoli. In città si vedono ovunque striscioni e nastri bianchi e azzurri, tanti turisti sono arrivati ai piedi del Vesuvio per assistere a L'articolo