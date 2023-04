Orsa Jj4 | Brambilla | “Pena di morte inacettabile Abbiamo fatto ricorso”

approfondimento Runner ucciso in Trentino, è stata catturata l'FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca "Basta morti sulle strade", a Milano in migliaia al flash mob In bici, a ...Il presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha firmato un decreto di abbattimento per l'che aveva aggredito e ucciso un ...... presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente in merito al nuovo decreto per l'abbattimento dell'firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. La ...

Orsa Jj4, Fugatti firma una nuova ordinanza per l'abbattimento. Brambilla: «Faremo ricorso» corrieredeltrentino.corriere.it

Il cambiamento climatico e l’emergenza ambientale hanno riacceso l’attenzione per problematiche delle quali, da diversi anni, si discute ampiamente, ...TRENTO – Condannata di nuovo a morte da Maurizio Fugatti, presidente della Provincia di Trento, l’Orsa Jj4 è ora ad alto rischio. Sul caso è intervenuta Michela Vittoria Brambilla, deputata di “Noi ...