Orrore in Afghanistan | giocano con una bomba inesplosa | morti cinque bambini

(Di sabato 29 aprile 2023) Kabul – Almenosono rimasti uccisi nell’esplosione di un ordigno inesploso nella provincia di Maidan Wardak, nel centro dell’. L’esplosione è avvenuta mentre i, tutti al di sotto dei 12 anni, stavano giocando nel villaggio di Dasht e Top. Altri duesono rimasti feriti e sono stati trasferiti in ospedale a Kabul. Ogni mese insi registra la morte di adulti ein incidenti simili, a causa della grande quantità di ordigni e mine inesplose eredità di decenni di guerre e conflitti. Secondo l’ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari l’è uno dei Paesi con la più alta concentrazione di mine terrestri. (fonte Adnkronos)

