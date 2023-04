Oroscopo 29 aprile 2023

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 29 aprile 2023) La Luna in Leone si congiunge armoniosamente con il fortunato Giove alle 12.53 del mattino, ispirando un’atmosfera rilassata e ottimista. La Luna entra in Vergine alle 20:59, mettendo le persone in uno stato d’animo coscienzioso e produttivo. Il pianeta dell’azione Marte, ora in Cancro, si connette con il jolly Urano in Toro alle 22.05. Siamo