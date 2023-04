Oriana Marzoli a Madrid per un evento speciale | l’appello ai fan

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 aprile 2023), pronta a viversi un: l’ex gieffina si rivolge ai fan per sceglie il look giustosi è classificata al secondo posto al Grande Fratello Vip. La settima edizione si è conclusa poche settimane fa, ma intanto l’ex gieffina continua a viversi un momento eccezionale e magico. All’interno della sua permanenza nella Casa ha conosciuto il dolce e bel imprenditore veneto Daniele Dal Moro. Dopo aver affrontato innumerevoli alti e bassi, i due ex gieffini uscita dalla Casa di Cinecittà hanno deciso di viversi a 360 grandi lontani dalle telecamere. Leggi anche –> Isola 17, superata la crisi tra Simone e Alessandro? Le parole del naufrago a Fiore L’ex gieffina si rivolge ai fan per un importante consiglio… La loro storia ...