Openjobmetis Varese | cambia la classifica in Lega Basket A

(Di sabato 29 aprile 2023) Addio all’ultimo posto. Ciao, ciao alla zona retrocessione. Tutto questo, però, ancora non chiude il discorso salvezza di. Il club lombardo può tornare a sorridere amaramente: la Corte d’Appello ha ridotto a undici punti la penalizzazione nellaattuale dellaA. Una decisione che riscrive le speranze di permanenza dei varesini che dovranno, comunque, sudarsi il paradiso nelle ultime due sfide della regular season.tira un piccolo sospiro di sollievo: i comunicati ufficiali(Photo credits: Pallacanestro).“La Corte federale di Appello, visto l’art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla soc....

Ultimo impegno casalingo dell'anno per lache affronta in una partita cruciale per la salvezza la Givova Scafati in un palasport '... Aserve un successo per essere quasi al sicuro ...... Dazn, Eurosport 1) Ore 17:30 - Nutribullet Treviso Basket - Virtus Segafredo Bologna (Eleven Sports, Dazn, DMAX) Ore 17:30 -- Givova Scafati (Eleven Sports, Dazn) Ore 17:30 -...... Semaj Christon (Bertram Yachts Derthona Tortona), Brandon Davies (EA7 Emporio Armani Milano), Chris Dowe (Banco di Sardegna Sassari), David Logan (Givova Scafati), Colbey Ross (), ...

Openjobmetis Varese - Givova Scafati, la partita in diretta varesenews.it

Arriva un’altra trasferta in chiave salvezza per la Givova Scafati, che affronta alla Enerxenia Arena domenica alle 17,30, i padroni di casa della Openjobmetis Varese. Match duro, ...Anche la sfida di domani contro Scafati vedrà una ragguardevole cornice di pubblico, in casa Openjobmetis Varese: la Prealpina in edicola riferisce infatti dell’undicesimo sold-out consecutivo nel cor ...