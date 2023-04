Open to ristorante

Leggi su linkiesta

(Di sabato 29 aprile 2023) «Non bastano più 100, 200, nemmeno 400 euro in più: adesso vogliono tempo libero». Se avessi un euro per tutte le volte in cui negli ultimi mesi ho sentito dire questa frase dagli amici ristoratori probabilmente sarei ricca. Perché per chi cerca personale, il fattore tempo è sempre più quello da ricercare, o da combattere. Dipende dai punti di vista. Per chi lavora nel settore il tempo libero è la nuova conquista, e non c’è nulla che lo possa sostituire, nemmeno più soldi a fine mese bastano come contraltare a sabato e domenica in sala o in cucina, rinunciando alla grigliata con gli amici o all’aperitivo con la fidanzata. Per chi gestisce unil tempo del riposo dei propri dipendenti è un tempo da rimpiazzare, con una doppia brigata, per chi se la può permettere, o con una chiusura differenziata, per chi non riesce a raddoppiare gli sforzi economici per stare ...