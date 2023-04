Ombrelli vecchi | non buttarli assolutamente | Valgono tanto se li ricicli in questi modi

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 29 aprile 2023)in casa? Non pensare affatto di gettarli via, utilizzali in questo modo e verrà fuori qualcosa di davvero geniale. Gliin casa non mancano mai, non solo ci accompagnano durante i mesi invernali per ripararci dalle continue giornate di mal tempo, ma saranno i nostri alleati preferiti soprattutto durante gli imprevedibili temporali estivi. Pratici, maneggevoli e colorati sono diventati con il tempo un vero e proprio accessorio alla moda. Dai una seconda vita ai(Grantennistoscana.it)Quando devi scegliere un ombrello da avere sempre con te hai senza dubbio l’imbarazzo della scelta. Potrai optare per quelli richiudibili se hai bisogno di qualcosa di comodo da portare in borsa sempre con te, oppure per quelli classici e anche in questo caso ci sono varie dimensioni ...