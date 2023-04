Olimpiadi e bob | per 4 anni ignorata l’ipotesi più economica | ecco le mail inedite tra Cortina e Innsbruck Adesso l’Austria è il piano B

(Di sabato 29 aprile 2023) “Caro Mister Schipflinger, siamo felici di sapere che la pista di bob di/Igls sarà rinnovata. In caso di qualche difficoltà nella consegna dello Sliding Center Milano2026, ci sarebbe utile capire se sarebbe per noi possibile utilizzare la pista di Igls. Nel caso la sede fosse usata da Milano2026, vorremmo conoscere le condizioni economiche che sarebbero richieste al nostro Comitato Organizzatore”. È il 28 marzo 2023 quando Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione Milano2026, scrive a Matthias Schipflinger, amministratore dell’Olimpia World, il complesso sportivo che ha già ospitato leinvernali nel 1964 e nel 1976, oltre alleinvernali della gioventù nel 2012. E’ una richiesta-shock, in ...

Olimpiadi, così per 4 anni l'Italia ha ignorato l'ipotesi più economica per la pista da bob: ecco le mail inedite in esclusiva